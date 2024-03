After musical à Côté Garonne Le Balcon des Dames Côté Garonne Balcon des Dames Tonneins, vendredi 5 avril 2024.

L’hôtel restaurant Côté Garonne vous propose un After musical animé par « Kaprice » (Variété Française) Ambiance musicale et gourmande.

– Planches Gourmandes.

– Gourmandises sucrées.

Pour tous renseignements 05.19.08.08.20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05 20:00:00

Côté Garonne Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine reservation@cotegaronne47.com

