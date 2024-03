Aflam, Rencontres internationales de cinéma Marseille 2e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Aflam, Rencontres internationales de cinéma Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le festival marseillais Aflam œuvre depuis 2000 à la diffusion et la promotion des cinémas arabes auprès de tous les publics.

La 11e édition des rencontres internationales de cinéma Aflam revient du 13 au 20 avril 2024 à Marseille



Les rencontres internationales des cinémas ou Festival Aflam est un festival marseillais annuel, non compétitif, qui a pour ligne éditoriale la mise en lumière des cinématographies arabes d’hier et d’aujourd’hui.



Parce que le festival concerne et implique un public très diversifié, il s’est rapidement imposé comme un grand évènement culturel marseillais, et plus largement, comme un évènement incontournable de la scène culturelle méditerranéenne.



Cette année, rejoignez-nous pour la cérémonie d’ouverture du festival Aflam au Mucem le 15 avril à 20h avec la première française d’un grand film de la nouvelle vague Cinématographique qui nous arrive d’Arabie Saoudite Mandoob du réalisateur Ali Kalthami !



Une belle semaine de projection se déploiera ensuite au Mucem, à L’Alhambra cinémarseille, à la La Baleine Marseille et au Cinéma les Variétés, parallèlement aux projections qui auront lieu au studio Image et au Mouvement des Baumettes.



Cette année, le cycle de projections et de discussions autour du patrimoine filmique des pays arabes prendra place au Videodrome 2 et au Polygone Étoilé en amont du festival un week-end spécial rassemblera les 13 et 14 avril une panoplie d’invités, auteurs importants d’une nouvelle historiographie des cinémas des pays arabes.



Le programme détaillé est diponible sur www.aflam.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-20

Mucem Vidéodrome 2 Polygone Étoilé La Fabulerie

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

