Affiches pastiches Avec Fanny Pageaud, artiste illustratrice Mercredi 17 avril, 14h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif : 10€

Dans le cadre de l’exposition La force du trait : l’expo musclée !, accrochage d’arts graphiques.

Détourner des imprimés (affiches, publicités, magazines, etc) pour créer des affiches pastiches.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l'une des plus belles collections d'arts graphiques et d'arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d'horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

© Musée Paul-Dupuy