Afesou festival au chateau Saint-Brisson-sur-Loire, vendredi 24 mai 2024.

Afesou festival au chateau Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

AFESOU FESTIVAL REVIENT POUR UNE SECONDE ÉDITION AU CHÂTEAU DE SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE ! UNE PROGRAMMATION ELECTRONIQUE ECLECTIQUE

Un week-end de découverte avec plus de 30 artistes et collectif se rassemblant sur les 3 scènes thématiques alternant entre artistes émergents et reconnus.

3 jours de fête, de partage, de rencontres et de bonheur dans un cadre idyllique seulement à 2h de Paris et 1h d’Orléans et 10mn de Gien !

Ce qui vous attend :

•⁠ ⁠Une programmation musicale paritaire, répartie sur 3 scènes et axée sur les musiques électroniques et éclectiques

•⁠ ⁠Une scénographie immersive

•⁠ ⁠Des animations créatives et sportives

•⁠ ⁠Des repas sourcés localement

•⁠ ⁠Un parking et camping gratuit

Le tout sur 5 hectares avec une vue à couper le souffle sur le Château de Saint-Brisson-sur-Loire et ses jardins.

Trois scènes, trois ambiances et de la musique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Chateau de Saint-Brisson

Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire

