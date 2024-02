Adventure Run Impasse de Bellecin Orgelet, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous le 1er juin 2024 au centre sportif de Bellecin pour participer à L’Adventu’Run, vous découvrirez un nouveau parcours de 7km ponctué de plus de 30 obstacles. Plusieurs départs prévus entre 10h15 et 14h45.

Réservation de billets en ligne (lien sur leur Facebook).

Toujours non chronométrée et non compétitive, l’Adventu’run est l’occasion de venir vous dépasser dans une ambiance de folie! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:15:00

fin : 2024-06-01 14:45:00

Impasse de Bellecin Centre sportif de Bellecin

Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

