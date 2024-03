Adaptation des plantes alpines à leurs milieux Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mardi 16 avril 2024.

Adaptation des plantes alpines à leurs milieux Les plantes alpines ont le choix : s’adapter rapidement, migrer vers des milieux plus adéquats ou disparaître. Laissez vos surprendre par leurs différentes stratégies de survie. Mardi 16 avril, 12h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T12:30:00+02:00 – 2024-04-16T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T12:30:00+02:00 – 2024-04-16T13:30:00+02:00

Face au réchauffement climatique, la pression adaptative est croissante et les défis nombreux pour les plantes alpines. En compagnie d’une horticultrice experte des plantes de Rocailles et des espèces alpines, vous vous familiariserez avec les différentes stratégies de survie mises en place par ces espèces .

Les mardis de 12h30 à 13h30 ou dorénavant aussi en fin de journée de 17h30 à 18h30 (NOUVEAU!), découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche lors des Variations botaniques, nos traditionnelles visites guidées en compagnie de nos expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch

CJBG