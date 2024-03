Adam Nidzgorski et Gérard Nicollet Galerie Aux Docks d’Arles Arles, vendredi 19 avril 2024.

Adam Nidzgorski et Gérard Nicollet Durant le festival du dessin et dans le cadre du off du réseau Arles -contemporain, les Docks d’Arles présentent les œuvres de Adam Nidzgorski et Gérard Nicollet du 19 avril au 5 mai 2024. 19 avril – 5 mai Galerie Aux Docks d’Arles Entrée libre

Adam Nidzgorski est âgé de 91 ans et peint depuis les années 1960. Il ne travaille qu’un seul thème : la figure humaine. Ses personnages ont de grands yeux,

au regard interrogatif, sur lesquels l’attention se fixe forcément en premier lieu. Ces yeux trahissent selon les œuvres joie, tendresse, parfois angoisse. Les traits simplifiés au possible et les couleurs très vives appellent un univers d’enfant.

Les personnages bienveillants aux mouvements raidis s’enlacent les uns les autres sans cesser de dévisager le spectateur.

Adam Nidzgorski is 91 years old and has been painting since the 1960s. He only works on one theme: The human figure.

His characters have large eyes, with a questioning look, on which attention is necessarily focused first. Depending on the work, these eyes betray joy, tenderness, sometimes anguish.

The lines, as simplified as possible, and the very bright colors evoke a child’s world.

The benevolent characters with stiff movements embrace each other without stopping staring at the viewer.

Vernissage : vendredi 19 avril à partir de 18h30

https://www.facebook.com/adam.nidzgorski https://www.artmajeur.com/adam-Nidzgorski

Galerie Aux Docks d'Arles 44, rue Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dessin Art singulier

©Adam Nidzgorski – Dessin