Adam Laloum & Quatuor Hanson Place Jean-Baptiste Massillon Arles, dimanche 14 avril 2024.

Entre romantisme et modernité, rupture et tradition, Adam Laloum, le pianiste spécialiste invétéré de l’œuvre de Schumann, rejoint l’un des quatuors à cordes qui renouvelle le plus le répertoire de la musique de chambre aujourd’hui: le quatuor Hanson.

Adam Laloum

& Quatuor Hanson

Anton Hanson, violon

Jules Dussap, violon

Gabrielle Lafait, alto

Simon Dechambre, violoncelle





Robert Schumann Quatuor Op. 41 (alternance des trois quatuors)

Alban Berg Quatuor op. 3

Robert Schumann Quintette pour piano et cordes







Voilà une alliance détonante ! Entre romantisme et modernité, rupture et tradition, Adam Laloum, le pianiste français spécialiste invétéré de l’œuvre de Schumann, rejoint l’un des quatuors à cordes qui renouvelle le plus le répertoire de la musique de chambre aujourd’hui: le quatuor Hanson. Carte blanche leur a été donnée par La Belle Saison pour porter à la scène trois chefs‑d’œuvre, quintessence du romantisme allemand et de son héritage.



En 1842, Robert Schumann est déjà un compositeur aguerri quand il compose son quintette pour piano et ses trois quatuors à cordes. L’efflorescence musicale de l’année 1842 reflète l’état psychique du compositeur globalement enthousiaste et dynamique dans les pages des quatuors, il exprime ses angoisses profondes et ses tourments dans celles du quintette. Le célèbre second mouvement, in modo d’una marcia, avance inexorablement vers un tragique sans nom. La triste cantilène qui suit la marche confère à ce quintette toute la beauté inquiète du romantisme schumannien. Quant au quatuor à cordes opus 3, il marque une étape dans la carrière du jeune Alban Berg. Cette composition passionnée et sensuelle signe en effet la fin de l’enseignement de son maître, Schönberg. Dans certains passages du quatuor de Berg semble passer le fantôme de Schumann. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14 12:30:00

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mejan@actes-sud.fr

