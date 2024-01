ADA ODA 109 – Le Guingois Montlucon, vendredi 12 avril 2024.

Style : Pop / PunkRadieux et radical dans la compo, Ada Oda allie autant d’énergie rock qui aurait été chauffée au soleil que d’envolées mélodiques dont la variété italienne a le secret. Avec un chant sans fioritures, ultra effréné et parfois proche du spoken word, Victoria Barracato déploie avec le phrasé propre à l’italien une liberté exaltante, sensible et saisissable pour tout non-initié à la langue de Casanova. Pop punk lo-fi et vintage percutant, grâce à une formule guitares-basse-batterie rugissante et indémodable, le groupe bruxellois arrive en France après une série de dates en Belgique et une tournée en Italie pour y défendre son premier album Un Amore Debole et promet d’offrir une performance sans artifice, sincère et d’une efficacité redoutable.

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

109 – Le Guingois 109 RUE ERNEST MONTUSES 03100 Montlucon 03