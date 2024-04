Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze Ussel, vendredi 19 avril 2024.

Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze Ussel Corrèze

Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de Printemps; escalade, VTT, tir à l’arc et parc accrobranche.

Activités proposées:

– VTT jeudi 18 et jeudi 25 avril. Lac de Ponty, dès 10 ans

– Parc accrobranche mardi 16, vendredi 19, lundi 22 et mercredi 24, de 10h à 12h. dès 6 ans. Mestes

– Escalade mardi 16 après-midi, jeudi 18 matin, vendredi 19 après-midi, mercredi 24 après-midi et vendredi 26 après-midi. De 10h à 12h ou de 14h à 16h, dès 7 ans. Gymnase collège Voltaire

– Tir à l’arc lundi 15, mercredu 17, lundi 22 et mardi 23 matin. De 10h à 12h ou de 14h à 16h, dès 7 ans. Château de la Diège

Activités encadrées ; à la séance 15 € /pers. Tarifs dégressifs si plusieurs séances.

Sur réservation conseillée 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-19 12:00:00

Avenue Turgot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme de Haute Corrèze