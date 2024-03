Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de printemps 2024 Divers lieux à Roubaix Roubaix, samedi 20 avril 2024.

Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de printemps 2024 Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de printemps 2024 20 avril – 5 mai Divers lieux à Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

Les petites vacances scolaires du printemps auront lieu du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 2024.

Les tout-petits de 0 à 6 ans sont invités, avec leurs frères et soeurs, et leurs parents, à partager des activités en famille !

Des contes et dessins « Autour de la pâquerette », des course d’escargots, des ateliers manuels de décoration de paniers en carton, des animations sur les thèmes « le paysage », « la réhabilitation » et « expression du visage », ou encore des « racontées pour les marmots » et le « temps des histoires » … font partie des idées à proposer.

Divers lieux seront ouverts pendant les vacances, pour accueillir vos enfants, à l’abri ou à l’extérieur selon le temps :

La Maison Noémi – Rigolo Comme La Vie ; la médiathèque Grand Plage ; La Piscine – Musée de l’art et de l’industrie ; la ludothèque des Papillons Blancs ; la piscine Lesaffre ; le jardin Chlorophylle ; le LAEP Kassoumaï ; le centre social Mackellerie-Fresnoy ; l’association Astuce au Jardin du Hêtre ; la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature ; le LEAP Les petits pas ; la Maison Nord Solidarité, les parcs de la ville…

Le printemps est aussi l’occasion de profiter des balades en plein air et marque la réouverture des jardins de la métropole lilloise (MEL) :

• Samedi 20 avril : Reprise des activités dédiées au sport et à la nature, aux Prés du Hem (à Armentières)

• Samedi 20 avril : entrée gratuite pour tous à la fête d’ouverture « Tour de chauffe ! » au jardin Mozaic (à Houplin-Ancoisne)

• Samedi 20 avril : fête d’ouverture au Relais Nature du Parc de la Deûle (à Santes)

Le Musée de Plein Air (à Villeneuve-d’Ascq) vous redonne aussi rendez-vous dès le printemps !

Consultez la brochure complète.

Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

L’accueil est possible pour les frères et soeurs.

La plupart des activités sont gratuites. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir.

Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 46 00 »}] [{« data »: {« author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/53137 », « author »: « Ville de Roubaix », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Activitu00e9s PE Printemps 2024 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/240321163405-db23629fd69270c18234c1fce9684b60/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/000053137a497303fa6e9 », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/read/000053137a497303fa6e9 »}]

activités tout petit

Ville de Roubaix