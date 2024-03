Activités enfants / familles chez M.A Nature Pern, jeudi 18 avril 2024.

Activités enfants / familles chez M.A Nature Pern Lot

Les espaces du camp nature à Pern, sur l’ancienne ferme où j’ai grandi, sont les lieux où toutes les activités sont organisées. Le tipi trône sur la place centrale du camp, c’est à partir de là que je vous propose des activités et animations pour les familles et les enfants, dans la simplicité et le partage…en pleine nature.

Vacances d’ avril :

11 avril Créons avec les éléments naturels

12 avril Les couleurs de la nature

17 avril Aiguisons nos sens en plein air

18 avril Balade rallye photo

19 avril Promenade naturaliste

Mercredis de mai et juin :

15 mai Créons avec les éléments naturels

22 mai Les couleurs de la nature

5 juin Aiguisons nos sens en plein air

12 juin Balade rallye photo

19 juin Promenade naturaliste

26 juin Créons avec les éléments naturels

Infos pratiques :

de 3 à 6 enfant

goûter sur le feu inclus 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 17:30:00

Laromiguière

Pern 46170 Lot Occitanie manature.marieannick@gmail.com

