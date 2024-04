Activités 11-17 ans aux vacances de printemps 2024 (PRJ Laënnec) Divers lieux à Roubaix Roubaix, lundi 22 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Place au sport et à l’environnement ! Le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec organise des activités thématiques, pour les jeunes de 11 à 17 ans, pendant les vacances de printemps.

Les inscriptions sont ouvertes.

Bon à savoir :

La première semaine des vacances est dédiée aux sports et aux olympiades inter PRJ

La deuxième semaine et dédiée à l’environnement.

Voici les activités proposées pendant la première semaine des vacances, dédiée aux sports :

• Lundi 22 avril : accueil à la carte (9h-12h) et préparation aux olympiades (14h-17h)

• Mardi 23 avril : tournoi de basket (9h-17h)

• Mercredi 24 avril : tournoi de volley (9h-17h)

• Jeudi 25 avril : tournoi de foot (9h-17h)

• Vendredi 26 avril : Sortie à Paris, avec visite de l’Insep qui est l’Institut National du Sport, de l’Expertise et Performance et du Musée du Louvre (9h-17h)

Voici les activités proposées pendant la deuxième semaine des vacances, dédiée à l’environnement sur le thème « Réduisons nos déchets, ça déborde » :

• Lundi 29 avril : concours « Mon quartier propre » avec les enfants et parents (9h-12h) et visite du centre de tri à Halluin (14h-17h)

• Mardi 30 avril : petit déjeuner « Zéro déchet » (9h-12h) et accrobranches à « Ecopark Adventures » à Tournai (14h-17h)

• Mercredi 1er mai (férié) : Le PRJ sera fermé.

• Jeudi 2 mai : sortie au Parc Astérix (9h-17h)

• Vendredi 3 mai : jeux de société, piscine et atelier culinaire (9h-17h)

Tarifs, renseignements et inscriptions :

PRJ Laënnec LALP (lieux d’accueils de loisirs et de proximité)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

polelaennec59@gmail.com

Horaires d’inscription :

Lundi : de 13h30 à 18h

Du Mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial de la CAF.

