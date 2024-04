Activité familles -« les cinq sens » Chalon-sur-Saône, jeudi 18 avril 2024.

À 10h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnée d’un guide, pour partir à la découverte de nos sens lors d’un parcours en centre ancien de la ville.

Du bout des doigts ou à portée de vue, nous essayerons de percevoir le monde qui nous entoure en utilisant tous nos sens.

Entre activités manuelles et recherche d’images, les cinq sens n’auront plus de secrets pour nous. EUR.

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

ESPACE PATRIMOINE

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté animation.patrimoine@chalonsursaone.fr

