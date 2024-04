ACTIONS SUR NOS MÉTIERS Rupt-sur-Moselle, samedi 13 avril 2024.

ACTIONS SUR NOS MÉTIERS Rupt-sur-Moselle Vosges

Samedi

2ème édition du forum des métiers locaux ACTIONS SUR NOS MÉTIERS , organisée par l’association des commerçants, artisans et agriculteurs de Rupt sur Moselle Actions 360 , avec le soutien de la commune de Rupt Sur Moselle .

Cet événement se tiendra les 13 et 14 avril 2024 au Gymnase de Rupt sur Moselle.

Le but de cet événement est de promouvoir les métiers locaux et les savoir-faire du territoire de Rupt sur Moselle et ses alentours.

Le forum vise également à encourager les jeunes et les demandeurs d’emplois à découvrir les métiers locaux.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

20 rue Jules Ferry

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est

L’événement ACTIONS SUR NOS MÉTIERS Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2024-04-06 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES