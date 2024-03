Actions bénévoles Angers, France Pays de la Loire Angers, mercredi 17 avril 2024.

Actions bénévoles L’association Eco Formations des Pays de la Loire, organise une rencontre pour parler de notre beau projet : le Festival Eco Circuits Mercredi 17 avril, 19h00 Angers, France Pays de la Loire

L’association Eco Formations des Pays de la Loire, organise une rencontre pour parler de notre beau projet : le Festival Eco Circuits, le 17 avril de 19h à 20h30 à Angers au Donald’s Pub. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour former un collectif nous aidant à co-organiser l’évènement Eco Circuits, qui aura lieu à Sainte Gemmes sur Loire, le 31 août 2024. Alors si tu souhaites nous prêter mains fortes, nous t’invitons à t’inscrire à cette rencontre, où nous te présenterons le projet . Si tu n’es pas disponible sur cette date, mais que tu es intéressé·e pour aider contacte nous directement par mail : contact@eco-formation.org ECO CIRCUITS C’EST QUOI ? Eco-circuit c’est notre festival qui met en avant l’utilisation des mobilités douces, la transition écologique et l’artisanat. C’est une journée conviviale et festive ouverte à tous·tes.

Angers, France Pays de la Loire 07 82 06 86 60 contact@eco-formation.org