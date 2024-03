Acteur d’une heure – Atelier 4 Conservatoire de Lille Lille, vendredi 24 mai 2024.

Acteur d’une heure – Atelier 4 Dans le cadre du printemps de l’accessibilité Vendredi 24 mai, 18h00 Conservatoire de Lille Gratuit, sur réservation

Le Conservatoire de Lille s’associe au Printemps de l’accessibilité, événement proposé par la Ville de Lille du 13 au 31 mai 2024 et propose des ateliers participatifs gratuits :

Atelier 4

Initiation à la pratique théâtrale

Acteurs et actrices d’une heure, venez partager un temps de pratique inclusif et pour TOUS aux côtés des élèves et enseignants du Conservatoire et écoles de musique de Lille

À partir de 16 ans.

Attention, les places sont limitées !

Environ une dizaine de personnes par atelier.

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/

© Lucie Crapez