ACID VIZION Gare Saint Sauveur Lille, jeudi 11 avril 2024.

ACID VIZION Préparez vous à vivre une expérience sonore qui vous transportera dans les frontières de la musique électronique. Jeudi 11 avril, 20h30 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Début : 2024-04-11T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T00:30:00+02:00

Entre lignes de basses acid, kicks percutant et mélodies envoûtantes, plongez dans un univers vous faisant perdre toute notion du temps et de l’espace

A mi-chemin entre acid-tekno et trance, Luche développe un univers hybride où les TB-303 semblent communiquer. Le son acid, un langage que l’artiste nantais apprend tout d’abord dans le milieu free party, théâtre de ses premiers lives et de ses premières impulsions créatrices.

Avec une approche du live particulièrement évolutive et épique, son histoire prend vie, une histoire où roulements de basses, nappes mystiques et kicks distordus opèrent en harmonie et joignent leurs forces dans une progression inlassable vers le point culminant.

Trance, acidcore, gabber… Luche explore et évolue sans cesse, mais une chose est sûre : là où l’acid le mène, il nous embarque avec lui.

Dealer de mélodies et d’ambiances planantes, Stenoz commence à composer de la tekno mélodique en 2021 avec « Lumière Zodiacale » et « Haven ».

Bercé par Sköne ou encore Kodaman et Otah, il puise chez eux son inspiration pour créer son propre univers qui se distingue par d’envoûtantes lignes d’acid, des kicks percutants et des sonorités qui vous feront voyager.

Natif de la capitale des Hauts-de-France, El Capio gravite depuis son plus jeune âge autour de la street-culture lilloise.

Passionné de musique et influencé par le mouvement de la Free-Party, Il saura retourner à ces classiques avec un style musical axé autour de l’AcidCore, la Tekno et de la Rave.

Embarquez avec lui dans un voyage aux confins du Khaos !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1785161365340906/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

