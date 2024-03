ACCUEILLIR LA NATURE AU JARDIN ABRIS, NICHOIRS ET COMPAGNIE Prémian, jeudi 18 avril 2024.

Pas toujours facile d’observer les animaux sauvages… et pourquoi pas les inviter chez soi ! Venez découvrir un jardin qui arrive à concilier nature et culture. Participez à la fabrication d’abris pour la petite faune. Et posez toutes vos questions pour pouvoir à votre tour créer un espace de nature dans votre jardin ou sur votre commune.

Prévoir une tenue adaptée, pantalon, chaussures fermées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 17:00:00

Prémian 34390 Hérault Occitanie

