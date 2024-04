ACCUEIL FAMILIAL 16000 ANGOULEME Angoulême, lundi 22 avril 2024.

ACCUEIL FAMILIAL personne agréée pour accueillir à son domicile ou en tant que salariée au sein d’une maison d’accueil familial (MAFPAH) jusqu’à trois personnes âgées ou en situation de handicap 22 – 26 avril 16000 ANGOULEME sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

L’accueil familial permet a des personnes agréées par le Président du Conseil départemental d’accueillir à titre onéreux, à leur domicile ou au sein d’une maison d’accueil jusqu’à trois personnes âgées ou en situation de handicap. Ce dispositif est une alternative entre le domicile et l’établissement. Les accueillants familiaux peuvent accueillir de façon permanente (c’est le lieu de vie habituel de la personne), sur des périodes définies (suite d’hospitalisation, vacances) et en journée (répit à l’aidant). Cette solution souple s’adapte au projet de chacun. L’accueillante reçoit à son domicile les professionnels interevenant auprès de l’accueilli (mandataire, professionnels en charge du suivi médico-social et du soins) aisni que la famille ou les proches de l’accueilli. La rémunération se fait par le biais du chèque emploi unniversel accueil familial.

16000 ANGOULEME 15 boulevard jean moulin 16000 Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « smerceur@lacharente.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 16 09 76 44 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 16 09 72 62 »}]

famille d’accueil/personne âgee/adulte en situation de handicap/domicile/MAFPAH