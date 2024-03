Accueil et découvertes avec Triticum Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, samedi 13 avril 2024.

Accueil et découvertes avec Triticum Découvrez Triticum ! 13 et 14 avril Champ des Bruyères Entrée libre – en continu sur la journée

Début : 2024-04-13T10:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:30:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

L’association Triticum vous accueille pour vous présenter ses projets et vous propose :

– une vente de graines paysannes à prix libre

– la vente de farine locale de blés de population et de bières de pays

– une librairie éphémère autour de l’agroécologie et de la nutrition

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie