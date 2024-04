Accords mets & vins La Provence rencontre La Réunion Route de Cazan Pélissanne, vendredi 24 mai 2024.

(re)Découvrez les vins du Massif des Costes à l’occasion d’un voyage œnologique.

Les vins du Domaine de Sainte-Philomène de Pélissanne s’accordent avec les mets du traiteur réunionnais Let’s do d’Alleins.

Une dizaine de mets réunionnais accompagnée des six cuvés du domaine seront à découvrir lors de cette animation.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de l’échange et de la découverte.

Attention nombre de places limité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:00:00

fin : 2024-05-24 21:00:00

Route de Cazan Domaine Sainte Philomène

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@massifdescostes.com

