Académie Corps et Voix Celles-sur-Belle, jeudi 15 août 2024.

Académie Corps et Voix Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

L’Académie “Corps et Voix” est un lieu unique où l’expression

artistique rencontre la technique vocale et corporelle.

Les stagiaires y apprennent à explorer les liens entre leur voix et

leur corps, à travers divers exercices de respiration, de posture,

de détente musculaire et des vocalises.

Jeudi 15 août 2024 de 16h00 à 19h00:

Master class ouverte au public dans la salle du réfectoire de l'Abbaye Royale.

Dimanche 18 Août 2024 à 20h00: Concert de clôture par les stagiaires de l’Académie. Entrée libre



12 rue des Halles

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

