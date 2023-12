Fête des Plantes de l’Abbaye-Nouvelle Abbaye-Nouvelle Léobard, 1 décembre 2023, Léobard.

Léobard,Lot

Pour sa 33ème édition, l’association des Amis de l’Abbaye vous propose une journée nature avec exposition-vente de fleurs, plantes, arbres, arbustes, …

Cette manifestation botanique est animée par des horticulteurs, producteurs et multiplicateurs responsables. La fidélité de ces 80 pépiniéristes, horticulteurs, artisans jardiniers, leur qualité de production, la diversité des plantes exposées et l’enthousiasme des visiteurs à découvrir un monde végétal ont fait la réussite de cette belle manifestation pour le moment inégalée.

Les pépinières mettrons à l’honneur les plants à la floraison extraordinaire sinon spectaculaire, fleurs parfumées ou colorées, fleurs délicates ou extravagantes, floraison éphémère ou généreuse ou tout à la fois !.

2024-05-19 09:00:00 fin : 2024-05-19 18:00:00. EUR.

Abbaye-Nouvelle

Léobard 46300 Lot Occitanie



For its 33rd edition, the Association des Amis de l’Abbaye (Friends of the Abbey) is organizing a nature day with an exhibition and sale of flowers, plants, trees, shrubs, …

This botanical event is run by responsible horticulturists, growers and propagators. The loyalty of these 80 nurserymen, horticulturists and craft gardeners, the quality of their production, the diversity of the plants on display and the enthusiasm of visitors to discover a world of plants have all contributed to the success of this beautiful event, which is currently unequalled.

Nurseries will be showcasing plants with extraordinary, if not spectacular, blooms: fragrant or colorful, delicate or extravagant, ephemeral or generous, or all at once!

Para su 33ª edición, la asociación Amigos de la Abadía organiza una jornada de naturaleza con exposición y venta de flores, plantas, árboles, arbustos, …

Este evento botánico está dirigido por horticultores, cultivadores y propagadores responsables. La fidelidad de estos 80 viveristas, horticultores y jardineros artesanos, la calidad de su producción, la diversidad de las plantas expuestas y el entusiasmo de los visitantes por descubrir el mundo de las plantas han contribuido al éxito de este bonito evento, que actualmente no tiene parangón.

Los viveros presentarán plantas con floraciones extraordinarias, cuando no espectaculares, perfumadas o coloridas, delicadas o extravagantes, efímeras o generosas, ¡o todas a la vez!

Zum 33. Mal lädt der Verein der Freunde der Abtei zu einem Naturtag mit einer Verkaufsausstellung von Blumen, Pflanzen, Bäumen, Sträuchern, …

Diese botanische Veranstaltung wird von verantwortungsbewussten Gärtnern, Produzenten und Vermehrern geleitet. Die Treue dieser 80 Baumschulen, Gärtnereien und Gartenbaubetriebe, ihre Produktionsqualität, die Vielfalt der ausgestellten Pflanzen und die Begeisterung der Besucher für die Entdeckung einer Pflanzenwelt haben zum Erfolg dieser schönen Veranstaltung beigetragen, die bislang unerreicht ist.

Die Baumschulen werden Pflanzen mit außergewöhnlichen, wenn nicht gar spektakulären Blüten in den Vordergrund stellen, duftende oder bunte Blumen, zarte oder extravagante Blumen, kurzlebige oder großzügige Blüten oder alles zusammen!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cazals-Salviac