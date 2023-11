87e édition du Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny Abbaye de Cluny Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire 87e édition du Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny Abbaye de Cluny Cluny, 1 juin 2024, Cluny. Cluny,Saône-et-Loire .

2024-06-01 fin : 2024-06-01 . EUR.

Abbaye de Cluny Rue du 11 Aout 1944

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II Détails Catégories d’Évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Abbaye de Cluny Adresse Abbaye de Cluny Rue du 11 Aout 1944 Ville Cluny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Abbaye de Cluny Cluny latitude longitude 46.4348337;4.65847349

Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/