Concert Bal-Folk Abbaye de Boschaud Villars, 10 août 2024 19:00, Villars.

Villars,Dordogne

PLUME fait entendre un folk énergique et dansant au son de l’accordéon (Aymerick Tron Alvarez), du « ehru » (Li’Ang Zhao et du « didgeridoo » (Jérémie Bonamant Teboul)… Entrée : 15 € & 13€ / 12 € pour les adhérents/ gratuit pour les moins de 16 ans..

2024-08-10 fin : 2024-08-10 . .

Abbaye de Boschaud

Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PLUME’s energetic, danceable folk sounds include accordion (Aymerick Tron Alvarez), ehru (Li’Ang Zhao) and didgeridoo (Jérémie Bonamant Teboul)… Admission: 15 ? & 13? / 12 ? for members/ free for under-16s.

PLUME es un grupo de folk enérgico y bailable con acordeón (Aymerick Tron Alvarez), ehru (Li’Ang Zhao) y didgeridoo (Jérémie Bonamant Teboul)… Entrada: 15 ? & 13? / 12? para socios / gratis para menores de 16 años.

PLUME bringt einen energiegeladenen und tanzbaren Folk zu den Klängen von Akkordeon (Aymerick Tron Alvarez), « ehru » (Li’Ang Zhao) und « didgeridoo » (Jérémie Bonamant Teboul) zu Gehör… Eintritt: 15 ? & 13? / 12? für Mitglieder/ kostenlos für Kinder unter 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-06 par Val de Dronne