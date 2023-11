Atelier scientifique : la Lune dans tous ses états Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 17 juillet 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Tout au long de l’année, la lune nous présente différentes formes et différentes couleurs. L’atelier proposera des expériences et des maquettes pour comprendre ces différents phénomènes..

2024-07-17 fin : 2024-07-17 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

Throughout the year, the moon presents us with different shapes and colors. The workshop will feature experiments and models to help you understand these different phenomena.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

A lo largo del año, la luna nos presenta formas y colores diferentes. En este taller se realizarán experimentos y maquetas que ayudarán a comprender estos diferentes fenómenos.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Das ganze Jahr über zeigt uns der Mond verschiedene Formen und Farben. Der Workshop bietet Experimente und Modelle an, um diese verschiedenen Phänomene zu verstehen.

