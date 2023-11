Atelier scientifique – Jouons avec le système solaire Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 10 juillet 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Découvrir notre système grâce à des jeux de cartes, des défis, des jeux de questions ou des maquettes..

2024-07-10

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

Discover our system through card games, challenges, quizzes and models.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

Descubra nuestro sistema a través de juegos de cartas, desafíos, pruebas y maquetas.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Entdecken Sie unser System mithilfe von Kartenspielen, Herausforderungen, Fragespielen oder Modellen.

