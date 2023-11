Atelier scientifique – L’espace en 3D Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 17 avril 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Durant l’atelier d’1h30, les participants fabriqueront plusieurs supports qui leur permettront d’appréhender l’espace en 3 dimensions..

2024-04-17 fin : 2024-04-17 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

During the 1h30 workshop, participants will make several supports that will enable them to apprehend space in 3 dimensions.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

A lo largo de una hora y media de taller, los participantes fabricarán una serie de objetos que les ayudarán a comprender el espacio en 3 dimensiones.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Während des 1,5-stündigen Workshops stellen die Teilnehmer verschiedene Materialien her, mit denen sie den Raum in 3 Dimensionen begreifen können.

