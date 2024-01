ABBA Dream PALAIS DE L’EUROPE Menton, vendredi 26 avril 2024.

Concert ABBA – TRIBUTEVivez une soirée magique et plongez dans l’univers légendaire d’ABBA avec l’ incroyable concert ABBA Dream ! Retrouvez l’énergie contagieuse, les costumes flamboyants et les tubes intemporels qui ont marqué toute une génération. Embarquez pour un voyage musical où la nostalgie rencontre la célébration, et laissez-vous emporter par l’esprit inoubliable du groupe suédois. Un spectacle captivant qui ravira les fans inconditionnels et conquerra les cœurs de tous ceux en quête d’une soirée mémorable. Préparez-vous à danser, chanter et revivre la magie d’ABBA comme jamais auparavant ! Depuis plus de 40 ans l’incroyable héritage musical du groupe ABBA est toujours salué dans le monde entier.ABBA Dream ravi le public en réinterprétant la merveilleuse musique d’ABBA avec leur propre style. ABBA Dream se produit dans toute l’Europe avec de nombreux concerts à guichets fermés.Cet incroyable spectacle est réputé pour son excellence musicale, ses voix authentiques et ses costumes originaux, ainsi que pour ses superbes performances sur scène. C’est l’hommage le plus performant rendu à Abba.

Tarif : 20.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

PALAIS DE L’EUROPE 8 AVENUE BOYER 06500 Menton 06