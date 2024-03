A vos tablettes 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T19:00:00+02:00

À vos tablettes

Proposition d’une sélection de jeux et applis sur tablette.

Vous pouvez réserver un créneau de jeu d’1 h 00 par jour et par personne à l’accueil de la médiathèque.

Sur inscription. Dès 7 ans.

