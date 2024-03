A vos mousquetons Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches Arâches, dimanche 21 avril 2024.

A vos mousquetons dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 avril Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches 500€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:58:00+02:00

Des vacances tout en équilibre et en adresse pour les grimpeurs en herbe ! Accompagné.e de moniteurs diplomés d’Etat, tu découvriras ou te perfectionneras en escalade lors de 2 séances (en milieu naturel ou sur paroi artificielle). Tu feras le plein de sensations lors de la sortie via ferrata (en fonction des conditions météo), et passeras de bons moments dans les arbres (1 sortie accrobranche). Tu profiteras d’une semaine à la montagne où des activités créatives, sportives et des soirées à thème te seront proposées !

Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches araches Arâches 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.fol74.org »}, {« type »: « email », « value »: « j.sylvestre@fol74.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.50.52.30.26 »}]

escalade colo apprenantes