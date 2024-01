A vos jeux ! Rieupeyroux, samedi 4 mai 2024.

Venez (re) découvrir le plaisir des jeux traditionnels (Time’s up , Scrabble, Triomino) et vous confronter à des jeux moins connus (Code name, Crokinol, Rummy, Abalone, Jungle speed…) Tous publics A partir de 6 ans

16 rue Droite

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie reseau.mediatheques@ccabsv.fr

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04



