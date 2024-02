« A pas aveugles » Abbeville, mercredi 10 avril 2024.

« A pas aveugles » Abbeville Somme

film documentaire de Christophe Cognet

Dans des camps de concentration et d’extermination de la Seconde Guerre mondiale, une poignée de déportés ont risqué leur vie pour prendre des photos clandestines et tenter de documenter l’enfer que les nazis cachaient au monde. En arpentant les vestiges de ces camps, le cinéaste Christophe Cognet recompose les traces de ces hommes et femmes au courage inoui, pour exhumer les circonstances et les histoires de leurs photographies. Pas à pas, le film compose ainsi une archéologie des images comme actes de sédition et puissance d’attestation. 33 3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10

Place Georges Clemenceau

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France archives@abbeville.fr

