À ne pas rater Jas de Bouffan Aix-en-Provence, jeudi 18 avril 2024.

Le temps passe, forcément, et il se passe forcément autre chose en même temps, quand on est ailleurs… Aurez-vous une heure à consacrer pour À ne pas rater ? Sachant que vous raterez forcément quelque chose en même temps ?

C’est un choix à faire et ça vaut le coup, le spectacle est vraiment beau, drôle, formidable de plaisir et de sens partagé, avec précisément ce jeu avec le temps, qui passe ou qui ne passe pas. La Vaste Entreprise et la belle écriture de Nicolas Heredia s’amusent, dans un décor blanc comme une page à écrire, à remplir de toutes les infos possiblement manquées, utilisent les médias à disposition pour que l’on reste informé de ce qu’il se passe au cas où, à l’extérieur. N’hésitez pas à être à l’heure pour cette heure ensemble et à rater plein de trucs que vous retrouverez demain… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:30:00

fin : 2024-04-18

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

