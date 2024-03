À Marseille, une exposition immersive consacrée à Van Gogh ouvre ses portes au Dock des Suds Docks des Suds Marseille, jeudi 18 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-18 10:00

Fin : 2024-07-17 20:30

À Marseille, dès le 18 avril prochain aux Docks des Suds, Exhibition Hub et Fever nous invitent à l’émerveillement lors d’une immersion totale dans l’univers de Van Gogh. 18 avril – 17 juillet 1

À Marseille, dès le 18 avril prochain, Exhibition Hub et Fever nous invitent à l’émerveillement lors d’une immersion totale dans l’univers du peintre hollandais. Dans l’enceinte du Dock des Suds, Van Gogh: The Immersive Experience rassemblera plus de 300 croquis, dessins et peintures pour offrir une expérience artistique et numérique à 360° degrés dans l’œuvre du maître. Une occasion unique de se plonger dans ses tableaux et de se prêter à rêver, dans les volutes de « La Nuit étoilée ».

Son œuvre a plus de 130 ans, mais elle n’a pris une ride, comme en témoigne Van Gogh: The Immersive Experience. Depuis son lancement à Naples en novembre 2018, cette exposition a voyagé dans de nombreuses villes à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, tant le succès était au rendez-vous. Cette fois-ci c’est à Marseille, au Dock des Suds, que s’implante dès le 18 avril cet événement porté par le producteur d’expériences Exhibition Hub et Fever, la plateforme leader pour la découverte de divertissements et de loisirs. Après Toulouse en 2022, la cité phocéenne est la seconde ville de France à accueillir l’évènement.

Une exposition expérientielle…

Grâce à un parcours d’exposition sur 2000m2, Van Gogh: The Immersive Experience invite à se plonger non seulement dans l’univers de l’artiste, mais aussi à refaire le fil de sa vie, sous un angle nouveau et intimiste. Les premiers pas des visiteurs leur dévoileront l’histoire du peintre, ses œuvres majeures, dont certaines revisitées sous le prisme de l’anamorphose, ainsi que ses inspirations.

Ils entreront ensuite dans une reconstitution grandeur nature de « La Chambre à coucher », un des plus célèbres tableaux du maître du mouvement post-impressionniste. Un autre espace consacré aux « Tournesols » leur révèlera toute la virtuosité et l’ingéniosité de Van Gogh, avec l’étude dans les moindres détails de ses techniques de peinture à travers la diffusion d’un documentaire.

…et une immersion totale grâce à l’art numérique et à la réalité virtuelle

Van Gogh: The Immersive Experience offre également un spectacle dynamique en sons et lumières, avec une immersion à 360° degrés rendue possible par le “vidéo mapping”, une technologie permettant une projection animée et à grande échelle. Plus de 200 chefs-d’œuvre du peintre prendront ainsi vie grâce à des animations créées en collaboration avec plus de 40 artistes numériques de renommée internationale.

Puis, place à la réalité virtuelle pour ceux qui le souhaitent. Cette expérience transportera les visiteurs dans un voyage époustouflant au cœur de huit tableaux parmi les plus connus du peintre. Enfin, un atelier permettra à tous les visiteurs de se glisser un temps dans la peau de l’artiste et de réaliser leurs propres œuvres qui pourront ainsi être projetées à grande dimension.

Les billets seront disponibles sur le site de l’exposition ainsi que sur la plateforme Fever à partir du 19 mars prochain. D’ici là, les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur la liste d’attente qui leur donnera un accès anticipé à la billetterie dans les prochains jours.

Infos pratiques

Van Gogh: The Immersive Experience

Dès le 18 avril 2024 au Dock des Suds

12 rue Urbain V, 13002 Marseille

Accès métro M2 arrêt National, tram T1 arrêt Arenc le Silo

Parking Indigo Marseille Quai d’Arenc

Durée : la visite dure 1h15 environ

Horaires :

Lundi, mercredi et jeudi : de 10h00 à 20h30 (dernière entrée à 19h)

Vendredi : de 10h00 à 21h30 (dernière entrée à 20h00)

Samedi : de 9h00 à 20h00 (dernière entrée à 19h00)

Dimanche : de 9h00 à 20h00 (dernière entrée à 19h00)

Fermé le mardi

Tarifs : à partir de 8,90€ pour les enfants (gratuit pour les moins de 4 ans) et 13,90€ pour les adultes

Âge requis : ouvert à tous

Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite

Billetterie : https://vangoghexpo.com/marseille/

Docks des Suds 12 rue Urbain V 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône