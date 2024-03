À la suite de saint Jean, discerner sa vocation Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, jeudi 9 mai 2024.

À la suite de saint Jean, discerner sa vocation Retraite accompagnée pour jeunes hommes 9 – 12 mai Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Sur inscription

Du jeudi matin 9 mai au dimanche après-midi 12 mai 2024 à Rimont, la maison-mère de la Congrégation des Frères de Saint-Jean en Saône-et-Loire (71), lors du WE de l’Ascension.

Comme à l’époque des premiers disciples le Christ continue de dire à certains : « Viens et suis-moi ». Répondre à un tel appel est un acte éminemment personnel et libre. L’Église, par ses autorités légitimes, accompagne et confirme ou non le choix de tout quitter pour suivre le Christ et annoncer l’Évangile.

Tu te poses la question de la vocation, et la figure de l’apôtre saint Jean t’inspire ?

Quatre jours pour prendre le temps de discerner l’appel de Dieu, à la suite de Saint Jean et à l’écoute de son Évangile.

Conférences, temps d’accompagnement personnel, vie fraternelle.

Retraite destinée aux jeunes hommes de 18 ans à 35 ans. (Logement sur place)

Venez et voyez !

Contact : frère Basile jeunes@stjean.com

Accès : Gare TGV Le Creusot

Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

vocation discernement