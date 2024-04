À la rencontre des petites bêtes aquatiques Langeais, samedi 20 avril 2024.

Langeais Indre-et-Loire

Sortie famille.

À la pêche, non, pas aux moules mais aux petites et grosses bêtes des milieux humides.

Venez les capturer à l’épuisette, les observer et découvrez un monde fascinant peu connu car invisible !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire antenne37-41@gmail.com

