A la rencontre des oiseaux Rue de Tariec Saint-Pabu, jeudi 2 mai 2024.

A la rencontre des oiseaux Rue de Tariec Saint-Pabu Finistère

Les oiseaux marins et de rivage qui peuplent le littoral de Saint-Pabu et les rives de l’Aber-Benoît offrent un spectacle fascinant pour les amateurs de nature et de biodiversité. Apprenez à reconnaître les différentes espèces, écoutez leurs chants mélodieux et plongez dans leur univers mystérieux.

Tout public.

Prévoir des bottes et des jumelles, la Maison des Abers pourra vous prêter des jumelles si besoin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-02 12:00:00

Rue de Tariec Korn ar Gazel

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne contact@maisondesabers.fr

L’événement A la rencontre des oiseaux Saint-Pabu a été mis à jour le 2024-03-30 par OT PAYS DES ABERS