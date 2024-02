A la rencontre des chauves-souris Semblançay, vendredi 26 avril 2024.

A la rencontre des chauves-souris Semblançay Indre-et-Loire

Avec la LPO

Venez découvrir le monde fascinant des fées de la nuit, les chauves-souris ! Au cours de cette animation, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur leur mode de vide grâce à une présentation orale organisée par notre animatrice. Balade au crépuscule pour observer et les écouter, grâce à l’utilisation d’un détecteur à ultrasons. Les chauves-souris n’auront plus de secret pour vous !

Informations au 06 81 88 88 43. Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche (la lumière du téléphone peut être suffisante). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:45:00

fin : 2024-04-26

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement A la rencontre des chauves-souris Semblançay a été mis à jour le 2024-02-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan