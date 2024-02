A la recherche de l’épée perdue Visites famille au château de Falaise Falaise, mercredi 17 avril 2024.

Pendant les vacances, visitez en famille les donjons du château.

À la recherche de l’épée perdue, une visite inédite dont vous êtes le héros. Dans le cadre des Étonnants Patrimoines.

Le chevalier Perceval a besoin de vous pour retrouver son épée !

Accompagnés du guide du château, partez à la découverte des salles des donjons. Résolvez les énigmes, récoltez les indices et créez une fabuleuse histoire dont vous deviendrez le héraut ! Durée 1h15

Une visite pour petits et grands mêlant échanges et manipulations.

À partir de 5 ans.

Attention, places limitées, réservation indispensable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 15:45:00

Place Guillaume le Conquérant

Falaise 14700 Calvados Normandie chateauaccueil@falaise.fr

