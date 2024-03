À la pêche aux plastiques ! Le Dôme Caen, mercredi 17 avril 2024.

À la pêche aux plastiques ! Le Dôme Caen Calvados

Venez prélever et analyser les déchets sur les berges de l’Orne pour participer à la recherche sur la pollution aquatique !

Connaissez-vous le 7ème continent ? Ce monstre de plastique vivant dans l’océan Pacifique est six fois plus gros que la France et illustre un problème global la pollution des déchets aquatiques. Ils sont partout dans les villes, dans les campagnes et… sur les berges de l’Orne.

Piloté par le Cedre, le Réseau national de surveillance des macro-déchets sur le littoral prélève et analyse des déchets sur le littoral et les bassins hydrographiques pour lutter contre ce phénomène en outillant les politiques européennes de traitement et de gestion des déchets marins. Cet atelier vous invite à prélever des déchets sur les berges de l’Orne afin de les analyser et contribuer aux actions du réseau. À cette occasion, vous partirez à la rencontre de la pollution échouée ou transportée par la mer près de chez vous.

Venez contribuer à l’amélioration des politiques publiques de traitement des déchets marins ! Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite.

Venez prélever et analyser les déchets sur les berges de l’Orne pour participer à la recherche sur la pollution aquatique !

Connaissez-vous le 7ème continent ? Ce monstre de plastique vivant dans l’océan Pacifique est six fois plus gros que la France et illustre un problème global la pollution des déchets aquatiques. Ils sont partout dans les villes, dans les campagnes et… sur les berges de l’Orne.

Piloté par le Cedre, le Réseau national de surveillance des macro-déchets sur le littoral prélève et analyse des déchets sur le littoral et les bassins hydrographiques pour lutter contre ce phénomène en outillant les politiques européennes de traitement et de gestion des déchets marins. Cet atelier vous invite à prélever des déchets sur les berges de l’Orne afin de les analyser et contribuer aux actions du réseau. À cette occasion, vous partirez à la rencontre de la pollution échouée ou transportée par la mer près de chez vous.

Venez contribuer à l’amélioration des politiques publiques de traitement des déchets marins ! Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

L’événement À la pêche aux plastiques ! Caen a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Caen la Mer