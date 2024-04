« A la nuit tombée » : une visite libre pour découvrir autrement le musée de Vierzon Musée de Vierzon Vierzon, samedi 18 mai 2024.

« A la nuit tombée » : une visite libre pour découvrir autrement le musée de Vierzon Venez avec vos lampes et vos torches découvrir les collections du musée de Vierzon plongées dans l’obscurité. Des guirlandes lumineuses guideront vos pas et les médiateurs de l’établissement éclairer… Samedi 18 mai, 20h00 Musée de Vierzon Entrée libre de 20h à 22h

Venez avec vos lampes et vos torches découvrir les collections du musée de Vierzon plongées dans l’obscurité. Des guirlandes lumineuses guideront vos pas et les médiateurs de l’établissement éclaireront vos lanternes !

Une soirée pour découvrir autrement, seul, en famille ou entre amis, les collections du musée de Vierzon.

Situé en plein centre-ville et à proximité immédiate de la gare, le musée occupe une partie des anciens locaux de la Société Française Vierzon, entreprise renommée qui a produit jusqu'en 1958 du matériel agricole réputé.

Dans un espace de plus de 600 m², il présente une collection qui permet de retracer l’histoire industrielle de la ville aux 19ème et 20ème siècles dans le domaine de la porcelaine, du verre, du grès, de la confection et du machinisme agricole (batteuses, locomobile et tracteurs).

Le musée dispose également d’une collection consacrée au chemin de fer, constituée entre autres, grâce à Raymond Laumônier, ancien chef du dépôt de Vierzon.

Cet ensemble évoque plus de 150 ans d’histoire du chemin de fer au travers d’affiches, d’outils et de modèles réduits ….

