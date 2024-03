A la découverte d’une île de Loire Ménétréol-sous-Sancerre, samedi 6 juillet 2024.

A la découverte d’une île de Loire Ménétréol-sous-Sancerre Cher

L’ambiance matinale mettra vos sens en éveil et vous emmènera découvrir cet espace naturel sensible comme vous ne l’avez jamais vu et rencontrer ses petits habitants (oiseaux, insectes etc…)

Pour plus de convivialité, la balade sera suivie d’une dégustation de vin de Sancerre et de crottins de Chavignol. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 09:00:00

fin : 2024-07-06

Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire

