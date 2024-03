A la découverte du Desman des Pyrénées Place de la Gare Cauterets, mardi 9 avril 2024.

A la découverte du Desman des Pyrénées Place de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Le desman vous connaissez ? Petit mammifère semi-aquatique de la même famille que la Taupe, il possède une trompe et des pattes palmées. Seuls deux desmans existent dans le monde le Desman des Pyrénées et le Desman de l’Oural en Russie. Très discret, ce « rat-trompette » est très difficile à observer ; il est pourtant bel et bien présent dans certains cours d’eau et lacs de nos montagnes.

Lors de cette soirée, un garde du Parc national des Pyrénées vous fera découvrir cette espèce surprenante qu’est le Desman des Pyrénées (biologie, anecdotes, suivis réalisés,…).

Animation gratuite

Début : 2024-04-09 16:00:00

fin : 2024-04-09 18:00:00

Place de la Gare CAUTERETS

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

