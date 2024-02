A la découverte du Bandiat Salle des fêtes Nontron, mercredi 22 mai 2024.

A la découverte du Bandiat

Dans le cadre de la Fête de la nature

Venez découvrir la vallée du Bandiat avec son patrimoine naturel et culturel autour d’une randonnée à Nontron. Une rivière exceptionnelle classée réservoir biologique, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, elle est et a été le siège de nombreux usage de l’eau forges, moulins et électrification de Nontron. Venez découvrir comment concilier les usages et la ressource en eau.

Randonnée de 7 km prévoir chaussures de marche.

En partenariat avec CDD Nontronnais

Animé par le Parc

Inscription recommandée avant le 20 mai EUR.

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 18:00:00

Salle des fêtes Place des droits de l’homme

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

