A la découverte des rapaces nocturnes (sur réservation) Le Verdon-sur-Mer, vendredi 14 juin 2024.

A la découverte des rapaces nocturnes (sur réservation) Le Verdon-sur-Mer Gironde

Embarquez pour une soirée de découverte des rapaces nocturnes. Qu’appelle-t-on rapace ? Et quelles différences peut-il y avoir entre un rapace de nuit et un rapace de jour ? Apprenez à identifier les endroits favorables à ces espèces nocturnes et à les reconnaitre grâce à leurs chants. Au programme, petit point théorique pour être au point sur les différentes espèces du coin (alimentation, habitats, relations avec l’homme…). Puis rendez-vous sur le terrain pour recenser les individus présents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14 22:00:00

Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@curuma.org

