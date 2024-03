A la découverte des oiseaux des parcs et jardins Rue de Lamouly Anglet, samedi 13 avril 2024.

Au détour du sentier de l’aire de Biodiversité de Lamouly, venez tenter d’en savoir plus sur les oiseaux des parcs et jardins apprendre à les reconnaître et écouter leurs chants. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Rue de Lamouly Aire de biodiversité

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine environnement@anglet.fr

