A la découverte des coccinelles au parc d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin, samedi 6 juillet 2024.

Qu’elles aient 2, 7, 14 ou 22 points, les coccinelles nous en font voir de toutes les couleurs ! Sous leur belle carapace colorée se cache un terrible prédateur doté d’un féroce appétit !

Partez à leur découverte afin de découvrir plusieurs facettes étonnantes de nos petites bêtes à bon Dieu !

Après une rapide présentation en salle des coccinelles et de leur mode de vie, partez, lors d’une sortie de terrain sur les abords de la Réserve, à la recherche de ces insectes et observez leur diversité de formes et de couleurs !

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Rendez-vous à la Maison du Parc le samedi 6 juillet pur une sortie nature de 14h à 16h !

Places limitées (20 personnes) , sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Gratuit.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06 18:00:00

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France parc.isle@casq.fr

