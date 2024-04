À la découverte de Saint-Léonard-des-Bois et du Mont Narbonne Saint-Léonard-des-Bois, mardi 23 avril 2024.

Animation proposée dans le cadre des rendez-vous des Amabassadeurs de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles.

Mardi 23 avril, notre ambassadrice Danielle Edon vous propose une balade découverte d’environ 5 kilomètres de Saint-Léonard-des-Bois et du Mont Narbonne. Les légendes, la géologie, le patrimoine culturel, naturel et économique du village seront abordés lors des différents arrêts effectués aux abords des rues et chemins escarpés de Saint-Léonard-des-Bois.

Prévoyez des chaussures de marche, une gourde et des vêtements adaptés à la météo du jour.

L’horaire et le lieu des rendez-vous vous seront communiqués lors de votre inscription à l’Office de Tourisme (02 43 33 03 03).

Organisé par l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles. .

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire

